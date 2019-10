Rui Rio desafiou o ministro das Finanças para debater com o economista Joaquim Miranda Sarmento os programas económicos do PS e do PSD, mas Mário Centeno recusou e admitiu, em alternativa, um debate com um candidato a deputado. Mas, perante a sugestão de um debate com Álvaro Almeida, economista e candidato pelo PSD no Porto, o ministro ficou em silêncio. “Porque espera o CR7 das Finanças para honrar a sua palavra”, questiona o líder do PSD, num comentário no twitter.

O presidente do PSD, Rui Rio, tinha desafiado na terça-feira da semana passada o ministro das Finanças, Mário Centeno, a aceitar debater com o seu porta-voz para as Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, as contas e modelos económicos dos dois partidos. Mário Centeno disse que “os líderes debatem com os líderes, os candidatos debatem com os candidatos”. O que motivou uma resposta do economista e professor do ISEG: “Se o Dr. Mário Centeno acha que não deve debater comigo, então que venha debater com o professor Álvaro Almeida, que foi coautor do programa económico [do PSD] e, portanto, está tão à vontade para discutir o plano económico do PSD como eu e é, de facto, candidato a deputado pelo PSD no Porto”, afirmou esta segunda-feira Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista à Lusa.

A resposta de Mário Centeno foi o silêncio. Preferiu, antes, dar uma conferência de imprensa para criticar o que considera ser os buracos nas contas do PSD. Mas o líder do PSD decidiu, esta noite de terça-feira, aumentar a pressão política sobre o ministro das Finanças. “Álvaro Almeida já aceitou e as rádios já os convidaram. Porque espera o CR7 das finanças para honrar a sua palavra?”