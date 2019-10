Um sondagem realizada pela Universidade Católica para o Público e o RTP, já depois de ser conhecida a acusação no caso Tancos, diz que o PS recolhe 37% das intenções de voto, com o PSD a chegar aos 30%. O Bloco de Esquerda segue em terceiro lugar com 10% das intenções de voto para as eleições legislativas do próximo domingo.

O estudo de opinião realizado entre quinta-feira e segunda-feira, já com o caso de Tancos na campanha, aponta ainda para que o PCP seja o quarto partido mais votado, recolhendo 6% das intenções de voto, o CDS logo de seguida com 5% e o PAN com 3%.

A concretizarem-se estes resultados, o PS poderia eleger entre 97 e 107 deputados, ainda aquém dos 116 necessários para a maioria absoluta. O Bloco de Esquerda conseguiria entre 18 e 24 deputados e o PCP oito a 13 deputados.

Já a sondagem diária realizada pela Pitagórica para a TSF, Jornal de Notícias e TVI, aponta para um ligeiro aumento do PS, para os 35,6%, e uma descida ligeira do PSD para os 28,6%. No entanto, a distância entre os dois partidos é semelhante à registada na sondagem realizada pela Universidade Católica: 7 pontos.

Há semana e meia, a distância entre os dois maiores partidos nas intenções de voto — de acordo com as sondagens da Pitagórica — era de 14 pontos, o dobro do verificado agora.

(Notícia atualizada às 20h22 com mais informação)