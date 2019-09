Sondagem mostra avanço do PSD e queda do PS

Os socialistas têm estado a perder vantagem, enquanto os sociais-democratas estão a ganhar terreno. Esta é a conclusão dos primeiros quatro dias da sondagem diária da Pitagórica para a TSF, Jornal de Notícias e TVI. Os dados mostram que, embora o PS continue à frente, tem estado a perder pontos, estando a apenas 7,5 pontos percentuais do PSD.

Nos dados desta terça-feira, o PS volta a cair mais de 1,5 pontos, recuando para os 36% de intenções de voto. No primeiro dia da sondagem, o PS registava 40,6% de intenções de voto, uma percentagem que foi recuando dias após dias: 38,7% no sábado, 37,6% no domingo e 36% esta segunda-feira. Ou seja, uma queda de cerca de quatro pontos (4,6 pp).

Por sua vez, o PSD foi ganhando terreno e concentra agora 28,5% das intenções de voto: passou dos 26,6% de sábado para 26,8% no domingo, para os 26,8% esta segunda-feira. Ou seja, uma subida de 1,9 pontos percentuais. Feitas as contas, os dois partidos estão separados por 7,5 pontos percentuais.

Em terceiro lugar aparece o Bloco de Esquerda, mantendo-se com 10,5% das intenções de voto, à frente da CDU que concentra 6,8%. Em queda está o CDS, recolhendo 4,4% das intenções de voto. O PAN recupera e está nos 3,7%.

Por sua vez, entre os partidos sem representação parlamentar, a Iniciativa Liberal aparece com 1,2%, enquanto o LIVRE sobe e ronda 1%. Pelo contrário, o Aliança mantém a tendência de descida e regista 0,5 pontos, a mesma percentagem que o CHEGA.