Quem não pode marcar presença nas eleições legislativas no dia 6 de outubro pode pedir para votar antecipadamente. A possibilidade foi alargada este ano para todos os recenseados em Portugal. Foram vários os eleitores que o fizeram nas Europeias de maio, sendo que se formaram filas por serem mais do que o esperado. Para evitar um cenário semelhante nestas eleições, o Governo está já a delinear um plano, nomeadamente abrir mais mesas de voto.

Tendo em conta a afluência que se verificou nas eleições Europeias, “estão a ser adotadas medidas, em articulação com as câmaras municipais, que permitam dar resposta ao número de inscrições que vierem a verificar-se para as eleições legislativas”, adianta fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) ao ECO.

Em Lisboa e no Porto, onde se formaram mais filas, o número de mesas vai aumentar e “foram escolhidos, pelas câmaras municipais, espaços com maior dimensão”. Na capital, as urnas vão ficar na Reitoria da Universidade de Lisboa. Já na Invicta, quem quiser votar antecipadamente terá de se deslocar ao pavilhão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto.

Outra das medidas para evitar que a situação de filas se repita é diminuir o número de eleitores por mesa. “Cada mesa do voto antecipado em mobilidade terá 500 eleitores inscritos, em vez dos habituais 1.500 eleitores”, aponta o MAI. Nas eleições europeias inscreveram-se cerca de 20 mil pessoas para votarem antecipadamente, sendo que a taxa de afluência foi de 76%.

O pedido para votar antecipadamente pode ser feito entre 22 e 26 de setembro, na plataforma ou por via postal, sendo que a ida antecipada às urnas será a 29 de setembro. Durante este tempo, as câmaras municipais serão informadas duas vezes por dia sobre o número de pessoas inscritas para o voto antecipado no concelho.