Com as eleições legislativas à porta, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) deu a conhecer, esta sexta-feira, as suas propostas para os próximos quatro anos. São mais de 80 propostas, da atração de talento à fiscalidade, passando pelo financiamento das empresas.

“Tendo em conta o contexto económico externo mais desfavorável, a CIP considera fundamental que o próximo Governo implemente uma estratégia de médio-longo prazo para que as empresas e o país sejam capazes de vencer os grandes desafios que se colocam no futuro. Essa estratégia deverá estar assente em três vetores: aumento da competitividade, talento e bem-estar das pessoas e sustentabilidade”, defendem os patrões.

No pacote de propostas divulgado, está incluída a redução da taxa de IRC para 17%, a celebração de um pacto de regime sobre a educação e o favorecimento fiscal das PME. Sobre o salário mínimo nacional, a confederação atira para a Concertação Social a definição dos critérios que guiem a evolução da remuneração mínima garantida. Conheça abaixo a lista completa.