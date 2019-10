Antonio Pepin é o novo CFO da Liberty

A Liberty Seguros acaba de nomear Antonio Pepin como novo CFO (Chief Financial Officer) para as operações da seguradora em Portugal, Espanha e Irlanda. O novo responsável financeiro, cuja nomeação teve em consideração a sua experiência enquanto líder de equipas financeiras de vários países, fará parte da equipa de gestão de seguros, tendo a dupla função de reportar a Matt Johnson, Finance Leader of Global Retail Markets, e Tom McIlduff, CEO da Liberty Seguros.

Licenciado em economia pela Univesitat Pompeu Fabra e com um MBA (Master of Business Administration) pela ESADE Business School, Antonio Pepin ocupou até recentemente o cargo de CFO da AIG Europe SA em França e na Península Ibérica. Anteriormente, foi responsável de planeamento financeiro e analytics, além de ter também tido a seu cargo a gestão de pagamentos, cobranças, impostos e despesas gerais. Supervisionou ainda os ciclos orçamentais e de previsão, tendo experiência em reportar as principais atividades financeiras através de princípios contabilísticos, como o GAAP espanhol, bem como na apresentação de relatórios a diferentes reguladores.

Antes de integrar a AIG, Antonio Pepin trabalhou na PriceWaterhouseCoopers em Madrid, Londres e Barcelona, como gerente sénior especializado na supervisão de contas de seguradoras multinacionais do ramo Vida e Não Vida. `