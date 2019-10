Corresponsabilização: a grande tendência de recursos humanos

O ativo mais precioso de qualquer empresa é o humano. É ele o motor das organizações e dele depende a produtividade, a rentabilidade, a competitividade e a sustentabilidade.

Essa perceção está a generalizar-se nas empresas e, em função disso, a gestão dos recursos humanos está cada vez mais enraizada em políticas de valorização das pessoas. Mas, valorizar não passa apenas pelas políticas de remuneração praticadas nas empresas. Corresponsabilizar é envolver, é demonstrar confiança, e é valorizar cada colaborador, dando-lhe espaço e autonomia para desempenhar as suas funções. E o grande impulsionador da corresponsabilização é a tecnologia.

O papel da tecnologia na corresponsabilização dos colaboradores

Com a entrada da geração millennial no mercado de trabalho, a facilidade de acesso à informação passou a ser um requisito quase obrigatório nas organizações. Hoje, a generalidade dos colaboradores passou a valorizar a disponibilidade da informação em tempo real e em qualquer lugar, e essa “hiperconetividade” é já um fator de diferenciação no momento de escolher onde pretendem desempenhar as suas funções.

As empresas precisam de estar atentas a esses detalhes, que na verdade são fatores de diferenciação. Hoje os colaboradores apreciam a autonomia e a possibilidade de realizar as ações onde, quando e como muito bem entenderem. Disponibilizar um portal do colaborador é a solução certa para proporcionar essa mobilidade, acessibilidade e disponibilidade permanente da informação.

Promover a autonomia através de um portal do colaborador

Um portal do colaborador é uma excelente ferramenta tecnológica para promover a autonomia dos colaboradores, a produtividade do departamento de recursos humanos, o foco dos líderes de equipas e a corresponsabilização de todos. É nesta responsabilidade tripartida que reside a corresponsabilização: cada colaborador é responsável por aceder, registar e atualizar a informação que lhe diz respeito; o líder da sua equipa aprova e o departamento de recursos humanos acede à informação e faz a sua gestão global.

Apesar de estarem três intervenientes identificados neste processo, a operação é muito simples. Quando o colaborador introduz novos dados (como uma falta, por exemplo), o seu coordenador recebe uma notificação e aprova. A informação é integrada automaticamente no sistema de payroll e o recibo de vencimento do referido mês já terá esse acerto refletido no processamento salarial.

Além de garantir um maior foco dos gestores de equipas, esta tecnologia contribui para a redução da carga administrativa dos departamentos de recursos humanos, para o rigor da informação e para a rastreabilidade dos dados.

Soluções como o OMNIA Employee ou o ERP Mobile, desenvolvidas pela PRIMAVERA, atuam na promoção de uma atmosfera colaborativa assente na corresponsabilização. As pessoas passam a ter autonomia na consulta de informação contratual, na atualização e inserção de informação pessoal, no registo de despesas, férias, ausências ou horas extras. Aceder ao estado do processamento de vencimento, consultar recibos ou a Declaração Anual de Rendimentos, mapas comparativos de valores auferidos, meios de pagamento utilizados, descontos e contribuições, entre outro tipo de informação contratual, torna-se rápido.

Desta forma, com apenas alguns cliques e em qualquer lugar, qualquer colaborador pode criar, aceder e partilhar informação corporativa. Isto, principalmente num contexto colaborativo, estimula a envolvência, impulsiona os processos de gestão, agiliza a troca de informação e incrementa a produtividade das empresas.

O OLX Group Portugal é um exemplo de uma organização que já entrou em pleno na era digital e apostou em ferramentas tecnológicas para agilizar a gestão de recursos humanos. Veja este caso de sucesso.