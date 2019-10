KPI e métricas ao serviço da produtividade na gestão de RH

A globalização chegou e, com ela, a pressão para uma rápida adaptação. A verdade é que as empresas de hoje não são as empresas de ontem. Atualmente, produzir de forma eficaz significa encarar as organizações de forma integral, tendo em consideração todas as áreas que as compõem.

Para conduzir as organizações no sentido da produtividade é importante definir linhas de orientação e analisar a performance, com vista a evitar eventuais percalços na trajetória. Neste sentido, é crucial mudar a ótica que tem vindo a circunscrever o planeamento estratégico das organizações.

Ir além do marketing e das vendas – potenciar os RH

A tendência atual dita a frequente adoção de motivações externas para justificar as métricas utilizadas no planeamento estratégico. De forma geral, isto significa que, na grande maioria dos casos, são considerados aspetos que envolvem os resultados das ações de marketing e o aumento do número de vendas. Obviamente que esta tendência tem fundamento porque, afinal, o objetivo de qualquer estratégia empresarial é avolumar a faturação.

Contudo, é importante não esquecer que o aumento dos níveis de produtividade está sempre dependente da performance dos recursos humanos. Eles são a maior fonte de rendimento das empresas e, por isso, é crucial realizar uma boa gestão das pessoas.

Para o fazer, podem ser utilizadas as chamadas métricas de gestão. Estas métricas dizem respeito a todos os dados relacionados com os recursos humanos e que são passíveis de análise. No entanto, quando ganham relevância no contexto da análise de dados, sendo fundamentais para a tomada de decisão, as métricas passam a ser KPI (Key Performance Indicators) ou, em português, indicadores-chave de performance. Obviamente que estes indicadores devem estar devidamente alinhados com a estratégia da gestão e ser de fácil quantificação e medição.

Os KPI mais utilizados pela gestão dos recursos humanos são, geralmente, aqueles que estão relacionados com o absentismo, as reclamações, os acidentes de trabalho, com a formação e respetivos custos, com os índices de rotatividade do capital humano ou com os indicadores de produtividade obtidos na comparação dos custos totais que as organizações têm com salários em relação à receita bruta. Assim, considerar estes valores é uma forma de identificar e resolver eventuais problemas como a sobrecarga de trabalho, falhas no processo de integração, incumprimento das responsabilidades, conflitos organizacionais, doenças ocupacionais, entre muitos outros.

Ora, averiguar métricas e indicadores chave de desempenho (KPI) torna-se mais simples com a implementação de sistemas de gestão, capazes de integrar e disponibilizar informação com rigor e prontidão.

Perder tempo com a criação de relatórios é coisa do passado. Um sistema de gestão pode minimizar e otimizar os processos relacionados com a recolha de dados, quando devidamente integrados com subsistemas como o PRIMAVERA Office Extensions (POE). Desta forma, toda a informação pertinente à gestão dos recursos humanos passa a estar disponível aos gestores, numa questão de segundos.

Com o POE, em particular, esta informação pode ser trabalhada diretamente no Microsoft Excel e analisada com rigor. Por ser de fácil integração, a solução da PRIMAVERA BSS, disponibiliza a informação sempre atualizada e em conformidade com a visão estratégica das empresas.

Implementar este tipo de soluções para a gestão permite realizar análises que identificam as variáveis de risco no que respeita os RH e, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias adaptadas à situação real das organizações incrementando os índices de produtividade e a criação de valor, de uma forma eficaz e sem perder tempo.