Conferência europeia da AIDA arrancou em Lisboa

A 8ª conferência organizada pela associação europeia da AIDA – Association Internationale de Droit des Assurances com o tema “Landfall of the Tech Storm”, teve início no dia de ontem na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A conferência que deverá reunir até hoje, dia 4 de outubro, mais de 300 especialistas entre juristas de interesses diversificados como académicos, juristas internos das seguradoras e corretoras, gestores de risco, top managers e sociedades de advogados, juízes, reguladores, legisladores, e outras pessoas interessadas.

Como explicou Christian Felderer, Chairman da AIDA Europe, na cerimónia de abertura, o objetivo principal será “promover a ciência na área do direito dos seguros, permitir às pessoas que desenvolvem investigação recolher dados sobre a prática”.