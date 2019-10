Uma oportunidade chamada propriedade intelectual

Está no grupo dos chamados ativos intangíveis e tem ainda muito campo por explorar no domínio dos seguros. Numa entrevista dada ao Insurance Journal, Erik Alsegard, da CFC Underwriting, explica porque é que este é o momento para apostar na propriedade intelectual.

Esta é uma área de risco sub-segurada e que apresenta oportunidades interessantes para agentes e corretores, afirma Alsegard que compara o atual momento desta área com o que se passou, há alguns anos, com os seguros para ciberataques. Quem se antecipou, está hoje a recolher os louros dessa estratégia.

A propriedade intelectual é um termo amplo usado para descrever os direitos legais decorrentes de criações e ativos intangíveis, como um produto ou um processo, um software, uma marca ou mesmo uma base de dados de clientes.

Alsegard considera que tal como no segmento dos ciberataques, as pequenas e médias empresas são desproporcionalmente impactadas pelos riscos da propriedade intelectual, sendo alvos fáceis para quem pretende litigar. Sobre se existem especiais dificuldades na venda deste tipo de seguros, considera que uma forma fácil de iniciar uma abordagem com um potencial cliente é perguntar sobre as suas obrigações contratuais.

Segundo Alsegard, que trabalha na CFC Underwiting, uma seguradora online britânica nascida em 1999, em pleno “boom” das dotcom e que se afirmou como especialista em áreas de risco inovadoras, um dos principais desafios para fazer crescer o mercado da propriedade intelectual é combater a falta de conhecimento e da importância sobre o tema. “Há algumas empresas que pensam que não têm riscos, tal como as que pensavam que não tinham um risco de um ciberataque”, afirma.