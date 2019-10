Velhice de portugueses tem pior qualidade que a dos europeus

Os portugueses vivem, em média, tempo semelhante aos outros europeus, cerca de 20 anos para além dos 65, mas vivem mais de metade desse tempo com alguma deficiência, abaixo da qualidade de vida média da União Europeia e bastante menos tempo que os dinamarqueses, cujo tempo acrescido de vida é na sua maioria passado de boa saúde.

Esta é uma das principais conclusões divulgadas por Maria João Valente Rosa, demógrafa e professor da Universidade Nova, no painel inaugural do seminário “Saúde & Longevidade – Os desafios da Saúde numa sociedade envelhecida”, organizado pela corretora MDS.

Num segundo painel as investigadoras Joana Neves e Luísa Lopes, ambas do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, expuseram o estado da arte da investigação quanto a envelhecimento humano, revelando as enormes dificuldades de progressão nesta área, apesar da enorme investigação que existe a nível público, privado e universitário em todo o mundo. A procura dirige-se a encontrar alguma forma de regenerar células, ou pelo menos atrasar a sua degenerescência, deixando entender – as investigadoras – que a descoberta de uma medicação realmente eficaz ainda está longe de acontecer.

No painel final existiu debate entre as três principais operadoras de saúde em Portugal: a AdvanceCare, a Médis e a Multicare.