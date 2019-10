Rui Rio ainda vai avaliar se fica ou não à frente do PSD após as eleições legislativas do próximo domingo. As sondagens atribuem vitória ao PS de António Costa sem maioria absoluta. O lugar de Rio ficará dependente da estabilidade da solução governativa encontrada, segundo noticia esta sexta-feira o Observador (acesso pago).

“Depende dos resultados e das circunstâncias”, afirmou Rui Rio, quando questionado pelo Observador sobre o futuro da liderança do PSD. Rio explicou que, após a noite eleitoral, irá avaliar e “olhar para o xadrez que sair dali”, ou seja, se o PS afinal consegue a maioria ou quais as opções para ter apoio da maioria do Parlamento.

Fonte do partido explicou ao jornal que “tudo depende da maior ou menor fragilidade que a solução de Governo possa revelar no médio prazo“. Quanto menor a estabilidade do Executivo que seja formado, mais provável que Rio fique.

O social-democrata começou já a desenhar o que poderá acontecer consoante os vários resultados possíveis. “Se eu ganhar, não há cenários”, explicou sobre o resultado menos provável. “Se tiver 15%, é fácil, não tenho de pensar nada; se tiver 20% também não tenho de pensar muito”, afirmou, apontando para a percentagem de votos que o levar a abandonar o cargo.

As últimas sondagens realizadas atribuem entre 27% e 28% das intenções de voto ao PSD. Nesse caso não falou, mas várias fontes sociais-democratas disseram ao Observador que a partir dos 26% já é possível a Rui Rio ter poder dentro do partido. Os 28% garantem que o presidente pode ir à luta e 30% é visto como uma vitória.