Morreu Manuel Ferreira de Oliveira, ex-presidente da Galp

Manuel Ferreira de Oliveira, antigo Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e ex-presidente da Galp, faleceu este sábado. Tinha 70 anos.

A informação foi avançada numa nota da Universidade do Porto e já foi confirmada pelo ECO junto de fonte da petrolífera. Ferreira de Oliveira entrou na Galp pela mão de Américo Amorim em 2007 (até março de 2015), tendo na altura deixado a presidência da Unicer (cargo assumido por António Pires de Lima).

Abandonou a presidência da Galp em março de 2015. Ferreira de Oliveira colaborou com a Galp ao longo de cerca de 14 anos, primeiro como presidente executivo da Petrogal, tendo, numa segunda fase, sido eleito para liderar a comissão executiva da Galp, cargo que desempenhou durante cerca de nove anos.

Entre 1980 e 1995, Ferreira de Oliveira viveu e trabalhou na Venezuela e no Reino Unido, países onde desempenhou variados cargos na indústria petrolífera internacional, ao serviço da Petróleos de Venezuela e da BP (British Petroleum). Ocupou ainda funções de Diretor de Planeamento Corporativo da Lagoven (Caracas), de Administrador da Nynas Petroleum (Estocolmo), da Rhur Oel (Dusseldorf), da PDv Services (Haia) e de administrador e CEO da BP Bitor e da Bitor Energy (Londres).

Após 1995 foi presidente do conselho de administração e presidente executivo da Petrogal (1995-2000), presidente do conselho de administração e presidente executivo da Unicer – bebidas de Portugal, SGPS (2000/2006) e administrador executivo da Galp Energia (2006), empresa da qual foi presidente da comissão executiva (CEO), desde Janeiro de 2007.

Logo após a saída da Galp, Ferreira de Oliveira foi liderar a Petroatlântico, uma empresa de capital de risco que na altura anunciou a intenção de investir na exploração e produção de petróleo e de gás natural no triângulo atlântico da lusofonia, – Portugal, Brasil e Angola. A maioria do capital do fundo era do Canadá e a empresa tinha três mil milhões de euros para investir.

De acordo com informação da Universidade do Porto, Ferreira de Oliveira cursou Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1971) e obteve os graus de Master of Science e de Doutor em Engenharia na Universidade de Manchester. Recebeu formação na área de Gestão no IMD, em Lausanne, Suíça, e na Harvard e na Wharton Business Schools, nos Estados Unidos da América.



Recorda a Universidade que “apesar de grande parte da sua carreira se ter direcionado para cargos de gestão e especialização na área do ‘Oil & Gas’ — em 2012 fundou o Instituto de Petróleo e Gas (ISPG) em parceria com a Universidade de Heriot-Watt (Reino Unido) que ainda hoje presidia –, Ferreira de Oliveira nunca deixou de parte a sua ligação à Academia. No que à Universidade do Porto diz respeito, foi membro do Senado de 2002 a 2005, assumiu a Vice-Presidência do Conselho Geral de 2010-2013 e era membro do Conselho de Curadores da Fundação desde 2015″.

Ao longo da carreira recebeu inúmeros prémios e distinções, tais como, os prémios “Personalidade do Ano 2006” (Recursos Humanos Magazine); “Carreira – Reconhecimento do Mérito” (Rotary 2006/2007); “Melhor Docente do MBA Executivo 2018/19” (Porto Business School); “Melhor CEO Europeu das Empresas Oil & Gas 2011” (inquérito Thomson Reuters); “The Best Leader in the Management of a Private Company in Portugal 2012” e “The Most Transformational Leader 2016” (Leadership Business Academy).

O corpo estará em câmara ardente na igreja de Cristo Rei (Porto) e as cerimónias fúnebres vão decorrer em local a anunciar.

(Notícia em atualização)