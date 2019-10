Allianz bem colocada para ficar com bancassurance do BBVA

A seguradora alemã Allianz é apontada como forte candidata à compra do negócio de bancassurance do BBVA, avaliado em 1000 milhões de euros e que permitirá o acesso à rede de seguros do banco em Espanha, México e América Latina.

Segundo a Reuters, a Allianz é considerada a favorita depois de a italiana Generali ter desistido do negócio por dúvidas do seu conselho de administração sobre a rentabilidade do investimento.

Mas os alemães ainda têm um concorrente na corrida: a norte-americana Liberty. Para a Allianz o investimento pode ser uma forma de revitalizar a sua própria rede de distribuição espanhola depois de ter terminado, em 2017, o acordo que tinha com o Banco Popular.

Apesar do revés com a saída da Generali da corrida, o BBVA espera concluir o negócio até ao final do ano.