CEO da MetLife louva em Espanha solução testada em Portugal

O vice-presidente do Sul da Europa e CEO na região ibérica da MetLife, Oscar Herencia, destacou, num encontro com jornalistas em Espanha, o êxito, em Portugal, de um projeto pioneiro nos seguros desenvolvido por uma startup de Singapura e que usa a geolocalização e tecnologias de inteligência artificial.

Trata-se de um serviço de “uberização de seguros” desenvolvido pela Lucep e que permite que o agente mais próximo do cliente entre em contacto com ele. “É um serviço pioneiro no setor dos seguros” que se lançou em Portugal com grande êxito entre a rede de agências e que será exportado para outros países, afirmou Herencia.

Este foi um dos exemplos dados pelo CEO da Iberia para demonstrar a cultura de inovação que existe na MetLife. A companhia tem vindo a investir em projetos de inovação digital como o MetLife Digital Ventures, MetLife Digital Accelerator e o Lumenlab, o centro de inovação da companhia em Singapura.

Segundo Oscar Herencia, a inovação e a digitalização são chaves relevantes para o presente e futuro da companhia. “O conhecimento e a tecnologia das startups ajuda-nos a acelerar os nossos processos que são, como em todas as companhias multinacionais, um pouco lentos”, afirmou.

Apesar de a MetLife ter sempre os “olhos bem abertos” sobre possíveis investimentos ou fusões com outras companhias, o responsável considera que não está prevista nenhuma operação no curto prazo.

A MetLife foi fundada em 1868, nos EUA, e chegou a Portugal em 1985. Em mais de 30 anos de presença no nosso país a seguradora afirma que investiu mais de 10 milhões de euros para cumprir os compromissos que tem com os seus clientes. Com presença em mais de 50 países, tem 49 mil colaboradores.