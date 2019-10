António Costa deverá ser indigitado esta terça-feira e já contactou o Bloco de Esquerda, o PCP e Os Verdes, o PAN e o LIVRE para agendar reuniões na quarta-feira, nas sedes de cada um destes partidos, e iniciar negociações tendo em vista uma futura geringonça alargada, de acordo com o Observador. As equipas negociais já estão definidas e a estratégia também: a prioridade é a renovação da geringonça com ambos BE e PCP, caso contrário poderá negociar orçamento a orçamento com quem der mais jeito, diz o Jornal de Notícias.

Na noite eleitoral António Costa já tinha admitido que queria alargar a geringonça aos novos partidos – com exceção da direita –, juntando o PAN e o LIVRE às negociações.

Os primeiros contactos informais já foram feitos para garantir que há reuniões esta quarta-feira, depois de o Presidente da República ouvir os partidos e indigitar o primeiro-ministro, diz o Observador, que adianta que António Costa pretende deslocar-se às sedes de cada um destes partidos para se reunir, juntamente com a equipa negociadora escolhida: Carlos César, presidente do PS; Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS; e Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

De fora da equipa fica Pedro Nuno Santos, um dos obreiros da Geringonça e o responsável pela coordenação com os partidos nos primeiros três quartos da legislatura.

Segundo o Jornal de Notícias, o primeiro-ministro tem como primeiro objetivo conseguir um acordo alargado à esquerda para os quatro anos da legislatura, mas para isso tem de contar tanto com o Bloco de Esquerda como com o PCP.

O PCP, que reúne esta terça-feira o Comité Central para discutir o resultado eleitoral de domingo, com Jerónimo de Sousa a dizer que não pretende renovar o acordo de 2015 e que o seu partido irá determinar a sua posição consoante cada proposta. O PAN também já disse que não se quer juntar à geringonça, apesar de admitir negociar com o PS.

António Costa admite negociar orçamento a orçamento com o partido que lhe der a maioria necessária no Parlamento, já que os socialistas saíram reforçados nas eleições de domingo e já não precisam de tanto Bloco de Esquerda como do PCP para fazer aprovar legislação no Parlamento.

O mesmo diz o Público, que dá conta da confiança dos socialistas numa solução que garanta a estabilidade do país, com renovação da geringonça ou não.