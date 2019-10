A Fidelidade anunciou o lançamento da terceira edição do Prémio Fidelidade Comunidade, uma iniciativa dedicada às boas causas e que já atribuiu prémios no valor total de 1 milhão de euros. As candidaturas podem ser feitas até 31 de outubro.

Com uma dotação de 500 mil euros, o Prémio tem como missão o fortalecimento do setor social através do apoio a instituições que desenvolvam a sua atividade nos temas da inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade, prevenção em saúde e envelhecimento.

A Fidelidade diz em comunicado que a iniciativa tem uma abrangência nacional e as instituições poderão submeter propostas de intervenção que visam o desenvolvimento da entidade ou para reforçar as suas atividades. Os prémios atribuídos terão um valor mínimo de 10 mil euros e um valor máximo de 50 mil euros.

As duas primeiras edições do Prémio Fidelidade Comunidade receberam mais de 1.000 candidaturas, das quais 38 instituições foram distinguidas com prémios no valor total de um milhão de euros.

O júri que vai avaliar as candidaturas é composto por Jorge Magalhães Correia, presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, Maria de Belém Roseira, jurista e ex-ministra da Saúde e da Igualdade, Madalena Santos Ferreira, também jurista com vasta experiência na área mutualista e em iniciativas e associações de proteção de consumidores a nível nacional e europeu, Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa e Filipe Almeida, presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social.

As instituições sociais podem candidatar-se ao Prémio até ao dia 31 de outubro, acedendo ao formulário de candidatura disponível em site.