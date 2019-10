Tranquilidade abre centro de peritagens em Setúbal

A Tranquilidade abriu um Centro de Peritagens Automóvel em Setúbal, destinado exclusivamente aos clientes da Companhia e terceiros envolvidos em sinistros.

Esta é a 6ª unidade no país junta-se assim aos espaços de Lisboa-Anjos, Lisboa-Prior Velho, Corroios, Porto e Guimarães e conta com a presença permanente de um perito numa oficina dotada de todos os meios técnicos e humanos para um serviço de qualidade.

No novo espaço, onde também pode ser feita a participação de sinistro, a viatura pode ser reparada no local. O cliente, se o tempo necessário o justificar, vai dispor de uma viatura de cortesia e a reparação tem garantia equivalente à que é oferecida por um concessionário da marca.

O centro de Setúbal está situado na avenida Mestre Lima de Freitas e funciona de 2ª a 6ª feira, entre as 8.30 e as 19h e ao sábado, entre as 9h e as 13h00. Não é necessária marcação prévia.