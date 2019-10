Depois do colapso da Thomas Cook, 555 lojas da agência de viagens britânica foram compradas pela Hays Travel. Esta aquisição poderá salvar até 2.500 postos de trabalho. A Hays Travel começou já a contratar de volta funcionários do operador turístico que tinham sido dispensados.

A cadeia independente de agências de viagens Hays Travel tem nos planos a reabertura das lojas Thomas Cook de imediato onde é possível, e empregar até 2.500 pessoas, escreve o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês). Só na sede da empresa serão criados mais de 100 novos empregos, sendo os restantes espalhados pelo Reino Unido.

Esta operação “oferece oportunidades de reemprego a um número significativo de ex-funcionários da Thomas Cook e assegura o futuro das lojas nas ruas principais do Reino Unido“, apontou Jim Tucker, da KPMG, gestor conjunto da divisão de retalho da Thomas Cook, que irá trabalhar com a Hays Travel na transição dos imóveis.

Esta oferta não foi a única recebida pela Thomas Cook. Antes da falência, o operador turístico recebeu sete ofertas não vinculativas para partes diferentes do negócio, de empresas como a companhia aérea e a operadora de tours com quem trabalhavam, bem como do ramo nórdico, mas foram todas recusadas.