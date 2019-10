COLLECTIVE e a vontade de nunca parar de inovar e crescer

A moda está de regresso a Lisboa já esta semana, com desfiles, mas também com eventos abertos ao público, porque a “moda só existe na liberdade”, diz a ModaLisboa. É o caso do CHECK POINT, criado com o objetivo de fomentar a partilha de conhecimento, a inovação e a promoção das melhores práticas na Indústria de moda nacional.

No programa estão as Fast Talks, Workshops, Roundtables, diferentes atividades no âmbito do saber-fazer, da sustentabilidade, das novas tendências e tecnologia, permitindo ao público enriquecer os seus conhecimentos e ter contacto com diversos intervenientes chave e que estão a mudar o curso da moda portuguesa, como explica Graziela Sousa, responsável pelos projetos especiais.

Domingo, 13 de outubro, às 14h30 nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, e em parceria com o Ecoolhunter by ECO, será apresentado o Estudo “Novas Tendências da Moda” da autoria da consultora Augusto Mateus e Associados (EY – Parthenon), que identifica e destaca os grandes processos de mudança que atravessam as indústrias de moda na atualidade. É seguido de uma mesa redonda onde se falará sobre futuro, moda e tecnologia, com a presença de marcas e negócios inovadores.

Pode fazer a sua inscrição AQUI