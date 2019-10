Mais de um terço das emissões de gases com efeito de estufa na era moderna estão ligadas à exploração das reservas mundiais de petróleo, gás e carvão por parte de 20 empresas. Este grupo, que inclui tanto multinacionais como empresas detidas pelo Estado, é responsável por 35% das emissões.

As emissões dos combustíveis que estas empresas extraíram são contabilizadas desde 1965, altura em que o impacto dos combustíveis fósseis já era conhecido pelos líderes das empresas e por políticos, no estudo Climate Accountability Institute, citado pelo The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Em conjunto, as 20 empresas são responsáveis por 480 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente desde essa altura. A liderar a lista está a estatal Saudi Aramco, responsável por 4,38% do total das emissões. São 12 as empresas neste grupo que são detidas pelo Estado, como por exemplo a Gazprom e a Companhia Nacional Iraniana de Petróleo.

Já entre as oito empresas detidas por investidores, a primeira a figurar na lista é a norte-americana Chevron, seguida pela Exxon, BP e Shell. Juntas, estas quatro energéticas foram responsáveis por mais de 10% das emissões de carbono mundiais desde 1965, de acordo com o estudo.

Veja aqui as 20 empresas que contribuíram para 35% das emissões de dióxido de carbono equivalente de 1965 a 2017: