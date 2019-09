A Volkswagen Autoeuropa reativou esta sexta-feira o transporte dos automóveis produzidos na fábrica de Palmela para o Porto de Setúbal através de comboio. Esta solução vai, assim, minimizar o uso de camiões na parte inicial do processo de exportação dos carros.

Ao restabelecer a ferrovia para o Porto de Setúbal, é possível poupar 400 toneladas de dióxido de carbono por ano, avança a empresa. Quatro centenas de toneladas que representam menos de 80% de emissões deste composto químico em comparação com o transporte por camião.

“A reativação da ferrovia será feita em duas fases. Durante a primeira [até dezembro de 2019], uma composição fará o transporte diário de 250 carros, retirando assim 32 viagens de camiões do já congestionado percurso rodoviário para o Porto de Setúbal. Em 2020, prevê-se o aumento para duas composições (500 unidades por dia), o que significa que 68% do volume de produção da fábrica de Palmela será transportado por via ferroviária, com o restante a ser efetuado por transporte rodoviário”, lê-se em comunicado.

“A ferrovia tem um impacto no ambiente substancialmente menor do que a rodovia e a médio prazo é financeiramente mais competitiva. O futuro da logística terá de ser cada vez mais sustentável, e não tenho dúvidas que este serviço responde a essa

realidade”, afirma Rui Baptista, diretor da área de logística da Volkswagen Autoeuropa, citado no mesmo documento.

Recorde-se que, ainda na semana passada, a empresa anunciou outra solução logística para a aquisição de componentes, através de um camião de maiores dimensões, que permitirá, também, diminuir significativamente as emissões de dióxido de carbono.