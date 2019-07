Com uma produção de 1,7 milhões de unidades do mítico ‘Carocha’ ao longo de 22 anos, o fabricante alemão Volkswagen despediu-se esta quarta-feira da produção do emblemático automóvel na fábrica em Puebla, no México.

O diretor geral da Volkswagen do México, Steffen Reiche, afirmou que desde 1997, quando a produção da segunda versão do ‘Beetle’ começou, foi possível ter um modelo único no mercado que mostrava inovação, conforto e paixão, e anunciou que um novo produto será anunciado em breve.

“Somos a única fábrica no mundo que produz este modelo há duas décadas. Com a produção de 1,7 milhões de unidades, acredito que este modelo é, sem dúvida, um dos modelos mais emblemáticos do mundo, com uma silhueta inconfundível “, disse, durante um evento para se despedir da produção deste carro na fábrica na cidade de Puebla, no centro do México.

“Com o ‘Beetle’ fechamos um ciclo de nossa planta com uma infinidade de objetivos, já que o futuro apresenta novos desafios nos quais a qualidade, o amor e os detalhes devem continuar a ser a chave do sucesso”, afirmou.

Durante o evento, foi apresentada uma das 65 unidades que compõem a edição especial com a qual a produção encerrou.

Algumas dessas unidades serão oferecidas on-line e terão um valor comercial de cerca de 19.000 euros, e serão vendidas no México. Será elaborada uma placa comemorativa de 1 a 65, para que se possa distinguir que são as últimas produzidas em Puebla.