O PS e o Bloco de Esquerda vão continuar a negociar uma solução que dê estabilidade política para a próxima legislatura. António Costa quer conclusões na próxima semana. Catarina Martins diz que partidos trabalham para ver se é possível incluir medidas dos bloquistas no Programa de Governo.

“Foi uma reunião muito produtiva que permitiu avaliar condições de trabalho para a próxima legislatura”, disse António Costa no final da reunião que teve com o Bloco de Esquerda. “Convergimos quanto à vontade de prosseguir”, assinalou, adiantando, porém, que, quanto aos “modos concretos para trabalhar em conjunto, vamos continuar a avaliar nos próximos dias“.

Ou seja, o que vai ser definido até “à próxima semana” é o “grau de compromisso que podemos ter”, explicou o líder do PS, adiantando que foram identificados os pontos de convergência, divergência e os pontos em que é preciso trabalhar.

Costa falou ainda sobre o calendário esperado para os próximos dias, apontando para “se tudo correr bem, na melhor das hipóteses, a Assembleia da República toma posse a 21 ou 22 de outubro” pelo que o novo Executivo tomará posse no dia seguinte.

Catarina Martins falou também aos jornalistas no final do encontro, tendo dito que “o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de caminho para entendimento que possa ser plasmado no Programa de Governo”. Caso este cenário não seja possível, o Bloco admite negociar legislação e Orçamentos.

“Queremos aprofundar o que foi feito”, disse a líder do Bloco, acrescentando que o partido “também não fecha a porta negociar medidas de Orçamento do Estado e de legislação essencial ao país.

Catarina Martins não quis adiantar mais detalhes quanto às matérias que estão a ser negociadas e, nomeadamente, se houve alguma tenha sido rejeitada à partida, embora na noite eleitoral tenha avançado quais os pontos principais que os bloquistas destacam nestas negociações.

