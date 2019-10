Veículos clássicos no portfolio da Fidelidade

Aplica-se a ligeiros de passageiros, motociclos, ciclomotores e todo-o-terreno certificados ou com mais de 25 anos e a veículos todo-o-terreno construídos há mais de 35 anos e destina-se a clientes particulares que, além da sua viatura de uso habitual, possuam outros mais antigos com determinadas características. Trata-se do seguro para veículos clássicos da Fidelidade.

O Jornal dos Clássicos revela que o seguro Fidelidade Automóvel apresenta três planos, com proteção crescente, para veículos clássicos, com ou sem Certificado de Veículo de Interesse Histórico.

Foi criado este ano e “destina-se a clientes particulares que, além da sua viatura de uso habitual, possuam veículos clássicos que reúnam características de qualidade, importância histórica, raridade ou exclusividade, que se encontrem em bom estado de conservação e que não circulem mais de 3.000 km por ano, não sendo utilizados como meio de transporte habitual ou para fins comerciais”.

Quem estiver interessado em contratar este seguro tem de ser proprietário de um veículo clássico e de uma viatura de utilização no seu dia-a-dia, com seguro na Fidelidade e da qual seja o condutor habitual declarado.

Deve ter mais de 25 anos e um mínimo de dois anos de carta de condução e não apresentar sinistralidade nos últimos dois anos na matrícula a segurar.