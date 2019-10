Multicare apoia programa de Júlio Machado Vaz na TVI

O professor e médico Júlio Machado Vaz, especialista em psiquiatria e sexologia, será o protagonista do programa de televisão “Por Falar Nisso”, um projeto da Multicare que vai para o ar na TVI.

Em comunicado, a Fidelidade – grupo ao qual pertence a Multicare – refere que o programa, com uma temporada de 28 episódios, é inédito em Portugal e “vai refletir, de forma sucinta e ao longo de um minuto, sobre as principais questões, desafios e comportamento da sociedade atual, aprofundando temas genéricos relacionados com o bem-estar e a qualidade de vida e as principais preocupações que os jovens e adultos enfrentam para um envelhecimento ativo e com qualidade”.

Todas as semanas, Júlio Machado Vaz falará, “sem tabus, sobre saúde, tecnologia, futuro, filhos, envelhecimento, amor e muitos outros temas transversais aos desafios mais prementes da sociedade portuguesa”.

O programa “Por Falar Nisso” será emitido semanalmente nos canais da TVI (TVI, TVI24 e TVI Ficção) e estará presente em formato vídeo ou podcast, em porfalarnisso.pt, bem como nas plataformas digitais da Fidelidade e da Multicare.