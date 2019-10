Das megatrends aos consumidores contemporâneos

O CHECK POINT foi o ponto de encontro na ModaLisboa de partilha de conhecimento, onde se falou de inovação e se promoveram melhores práticas na Indústria de moda nacional.

Nesta edição, nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, e em parceria com o Ecoolhunter by ECO, foi apresentado o Estudo “Novas Tendências da Moda” da autoria da consultora Augusto Mateus e Associados (EY – Parthenon), que identifica e destaca os grandes processos de mudança que atravessam as indústrias de moda na atualidade.

Seguiu-se uma mesa redonda onde se falou sobre moda, futuro, tecnologia, smart materials e que reuniu os responsáveis pelas empresas AWAYTOMARS (a primeira marca a criar Moda através de uma comunidade internacional de talentos criativos, incentivando a partilha de ideias e a integração entre diferentes cultura); a Huub ( a startup que fornece serviços de logística para a área da moda); e a FabLabs (que pretende reunir todos os Laboratórios de Fabricação Digital). Juntaram-se ainda ao debate Lisa Lang, CEO da ThePowerHouse e Amanda Parkes da Future Tech Lab. ”