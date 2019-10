“Os programadores são as novas rockstar”

Falou-se de empreendedorismo e da criação de negócios com impacto social naquela que foi a terceira Work Café Talks, uma iniciativa do Santander com o Ecoolhunter by ECO. Domingos Guimarães, cofundador da Academia de Código — uma startup de impacto social que realiza bootcamps intensivos de programação com o objetivo de converter desempregados e/ou pessoas de outras áreas em Junior Full-Stack Developers –, falou da sua experiência, do seu percurso e da importância da criação de projetos que ajudem a transformar a sociedade.