DS Seguros aumenta a faturação em 60% no 3º trimestre

A DS Seguros, marca do Grupo Decisões e Soluções que atua na área da mediação de seguros, fechou o terceiro trimestre de 2019 com um aumento de 60% na faturação de toda a sua rede de agências face ao período homólogo do ano anterior, revelou a empresa em comunicado.

No mesmo período DS Seguros inaugurou as seguintes agências: Coimbra Celas, Coimbra Solum, Lixa Serrinha, Marinha Grande; Paredes Eficaz, São Brás de Alportel e Fernão Ferro. Deste modo a organização conta atualmente com 85 agências e mais de 300 colaboradores a nível nacional, “prestando aos seus clientes e à população em geral um serviço gratuito de aconselhamento especializado na área da mediação de seguros”, afirma o comunicado.

Segundo Luís Tavares, Diretor Coordenador Nacional da DS seguros, “Os resultados deste terceiro trimestre estão alinhados com as nossas expectativas e os nossos objetivos de crescimento”, acrescentando que “estes bons resultados serão para manter”.

Conforme informação anterior, a DS Seguros trabalha com a Tranquilidade, Liberty, Allianz, Mapfre, Victoria, Caravela, MetLife, Real Vida, APRIL, ASISA, Prevoir, Saúde Prime, Hiscox e ARAG.

No entanto, está em negociação com outras seguradoras do mercado. “O objetivo futuro será trabalharmos com todas, para que os clientes possam aceder aos melhores seguros de todas as seguradoras”, referiu fonte da empresa.