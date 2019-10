Estas são as companhias aéreas mais perigosas do mundo

Depois de um ano marcado por vários acidentes na aviação, é conhecida a lista das companhias aéreas menos seguras do mundo. Compilada pela AirlineRatings, a lista inclui sete transportadoras, de países como o Nepal, Afeganistão, Cazaquistão, Suriname e Indonésia.

Para elaborar este top, o site AirlineRatings avaliou critérios como a antiguidade da frota, número de acidentes fatais em dez anos e a conformidade com as normas internacionais de segurança, adianta o Les Echos (acesso condicionado, conteúdo em francês). Apesar de algumas companhias de maior dimensão terem estado envolvidas em alguns acidentes, a maioria continua a ser considerada segura.

Assim, a maioria das companhias incluídas na lista são de menor dimensão, e algumas estão proibidas de voar para os Estados Unidos e Europa. Há duas empresas nepalesas avaliadas com apenas uma estrela em sete, a Tara Air e a Nepal Airlines, sendo que a região montanhosa é um local difícil de sobrevoar.

Encontram-se também na lista duas companhias do Afeganistão, a Ariana Afghan Airlines e a Kam Air, que está banida do espaço aéreo norte-americano e foi impedida de operar no espaço aéreo da União Europeia. A Blue Wing Airlines, com base no Suriname, a indonésia Trigana Air Service e a SCAT Airlines, do Cazaquistão, fecham a lista.

Veja as sete companhias aéreas menos seguras do mundo: