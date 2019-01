Chegar atempadamente ao aeroporto e ter de ficar à espera de um voo atrasado é das partes mais chatas de uma viagem, e pode manchar a reputação da companhia e do aeroporto perante os clientes. Algumas companhias destacam-se pela positiva neste campo e conseguem manter os horários que definem.

A grande campeã das companhias mais pontuais, que efetuam os voos de partidas e chegadas até 15 minutos depois da hora prevista, é a Copa Airlines, do Panamá. No ranking feito pela OAG para 2018, citado pela Bloomberg (acesso condicionado/conteúdo em inglês), a letã Air Baltic posiciona-se em segundo lugar, e a Hong Kong Airlines fecha o pódio.

Para além da Air Baltic, a holandesa KLM é a única outra companhia europeia entre as melhores, ficando em décimo lugar. A brasileira Azul conseguiu assegurar o oitavo lugar, depois de registar 85,2% de pontualidade. Veja o top 5 das companhias aéreas mais pontuais:









1 / 5

Já quando se olha para os aeroportos com a maior proporção de voos realizados a tempo ou com uma margem de um quarto de hora, é o de Tóquio que lidera a lista. Apesar de apenas uma companhia aérea norte-americana se encontrar entre as dez mais pontuais, cinco aeroportos dos Estados Unidos são distinguidos nesta categoria.

Aqui ao lado, o aeroporto de Madrid encontra-se em sexto lugar, sendo o primeiro europeu da lista. Do Velho Continente, apenas mais Amesterdão figura no top 10, já que os aeroportos de Londres e Frankfurt perderam o lugar entre os melhores. Enquanto isso, a infraestrutura de Los Angeles passou de 11.º para 5.º. Veja os cinco aeroportos mais pontuais:









1 / 5

Portugal não se encontra em nenhum dos tops, e a pontualidade do Aeroporto da Portela já foi criticada várias vezes, nomeadamente por Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP. A própria TAP indicou que tem investido na operação, de forma a melhorar a pontualidade.