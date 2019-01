Aeroporto do Montijo levanta voo na próxima semana

O Montijo vai arrancar. O Governo e a ANA – Aeroportos de Portugal vão assinar na próxima terça-feira, 8 de janeiro, o memorando de entendimento que dá início à concretização do projeto aeroportuário na margem sul do rio Tejo. O acordo revê o atual contrato de concessão, havendo margem para a gestora aumentar as taxas cobradas em Lisboa.

Segundo com o Jornal de Negócios (acesso pago), que não revela onde obteve a informação, no âmbito do acordo entre o Estado e a concessionária, a Vinci, que controla a ANA, irá suportar todos os custos de investimento no projeto aeroportuário do Montijo. Ao mesmo tempo, a ANA fecha a pista 17/35 para poder ganhar espaço para “estacionar” mais aviões no Humberto Delgado.

Este acordo foi alcançado graças à revisão do contrato de concessão da ANA que define as metas do investimento a realizar nos próximos anos, mas também revê o método de cálculo das taxas aeroportuárias. A ANA, revela o Negócios, poderá repercutir parte do valor do investimento nas taxas cobradas em Lisboa.

Apesar das alterações ao contrato, que permitem levar para o terreno o aeroporto do Montijo que deverá entrar em funcionamento em 2022, o contrato de concessão do aeroporto Humberto Delgado não sofre alterações, mantendo-se até 2062. Há é um alargamento do objeto alvo de concessão.