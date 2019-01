O Banco de Portugal deu luz verde para o exercício de funções dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal da GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, a gestora dos fundos imobiliários do Novo Banco.

Com esta autorização do regulador, Volkert Reig Schmidt assume a presidência da administração daquela sociedade gestora para o mandato 2018-2021, sendo Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues e Nelson José Pereira Marques Martins os restantes membros do conselho, com reporte ao conselho de administração do Novo Banco, indica o banco liderado por António Ramalho em comunicado.

Volkert Reig Schmidt ingressou no Novo Banco como diretor geral em 2017, após a aquisição do banco pelo Lone Star, tendo assumido a liderança do Departamento Imobiliário do banco.

Antes de ingressar no Novo Banco, Schmidt era diretor geral da Hudson Advisors, onde foi responsável pela execução e estruturação da aquisição, gestão e alienação de carteiras de ativos residenciais e comerciais, tendo concretizado a venda de mais de três mil de euros em ativos imobiliários e atuou como negociador chefe na negociação amigável da recuperação de 1,5 mil milhões de euros de ativos.