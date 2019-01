Lisboa vai ter nova liderança na Economia e Inovação. Paulo Soeiro de Carvalho, que desde 2011 ocupava o lugar dentro da autarquia, cessou funções no cargo no dia 31 de dezembro. Com a saída do diretor municipal de Economia e Inovação, a pasta ficará sem responsável até uma das próximas reuniões de câmara à qual será levada proposta de um novo ou nova responsável.

Em cima da mesa estará o nome de Margarida Figueiredo, do departamento de Emprego, Empreendedorismo e Empresas que já pertencia à equipa de Inovação autárquica, apurou o ECO.

Paulo Soeiro de Carvalho anunciou a sua saída através do Facebook. Na mensagem, o diretor municipal de Economia e Inovação sublinha o convite feito pelo então presidente da Câmara, o agora primeiro-ministro António Costa, e os resultados do trabalho desenvolvido ao longo dos mais de sete anos e meio. “Na altura Portugal vivia uma das mais profundas crises económicas e financeiras da sua história recente, decidimos definir como visão estratégica ‘Transformar Lisboa numa das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da Europa'”, refere.

Paulo Soeiro de Carvalho foi convidado em maio de 2011 para integrar a equipa camarária e criar e estruturar de raiz uma direção de Economia e Inovação centrada nas áreas de economia, inovação, empreendedorismo e conhecimento.

Foi nessa altura que, mais fortemente, começaram a aparecer na cidade iniciativas mais ligadas ao empreendedorismo, como o caso da Startup Lisboa, inaugurada no início de 2012. Depois da saída da câmara municipal, Paulo Soeiro de Carvalho vai dedicar-se a um projeto empresarial ligado à consultoria de inovação e estratégia na área das tecnologias de informação.