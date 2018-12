Para aqueles que têm sempre o telemóvel à mão e se fazem acompanhar de dispositivos tecnológicos como tablets e computadores, as viagens de avião podem ser um problema. Durante o voo, a utilização da tecnologia é muitas vezes limitada mas são cada vez mais as companhias amigas dos que precisam de se manter conectados.

A Traveloka, uma plataforma digital de reservas de viagens indonésia, compilou uma lista das companhias mais tech friendly, publicada no Business Insider (acesso livre/conteúdo em inglês). As companhias aéreas árabes destacam-se, com a Qatar Airways, que lançou recentemente uma campanha que oferece internet a alta velocidade, a liderar o ranking, seguida pela Emirates. A norte-americana Delta Air Lines fecha o pódio.

As pontuações são atribuídas numa escala de 0 a 100, e todas as que constam deste top 10 situam-se acima dos 75 pontos. As componentes avaliadas foram o acesso ao wi-fi da companhia, disponibilidade de tomadas elétricas, televisão ao vivo, entretenimento a bordo, e a possibilidade de enviar SMS e fazer chamadas telefónicas durante o voo. Veja a fotogaleria para descobrir quais as companhias campeãs na conectividade.