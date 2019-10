Brumadinho: As primeiras contas do colapso da barragem

Os prejuízos causados pelo colapso da barragem do Brumadinho, em Minas Gerais causaram 237 mortos confirmados e um prejuízo que deve atingir os 4,5 mil milhões de dólares.

A Bradesco Seguros era apontada como uma das seguradoras mais expostas às consequências da tragédia, mas fonte da companhia garantiu que o rompimento da barragem, “deve ter impacto imaterial para a seguradora do banco Bradesco”. Segundo Vinicius Albernaz, presidente da Bradesco Seguros, esta recorreu à Swiss Re Corporate Solutions, uma das resseguradoras que detém a apólice de danos materiais da mineradora, e que ainda é responsável pelo contrato de seguro de vida em grupo dos funcionários da companhia.

Grandes riscos como o de Brumadinho, disse o presidente da Bradesco Seguros à imprensa brasileira, são dispersos pelo resseguro: “a extensão desse tipo de evento tende a ser mitigado pela estrutura do resseguro que existe em ocorrências dessa envergadura. Não estimamos nenhum efeito material”, concluiu ele, Lazari informou ainda que a Bradesco Seguros enviou uma equipa no dia seguinte à tragédia para agilizar o atendimento às pessoas atingidas e a regularização do sinistro.

A imprensa brasileira apurou que o seguro de danos materiais da Vale é liderado pela Chubb Seguros em parceria com a Mapfre e a Bradesco Seguros. O resseguro dos riscos está com o IRB Brasil Re em conjunto com mais 15 resseguradores. A imprensa brasileira reporta ainda que a Allianz Global Corporate & Specialty division (AGCS) lidera um consórcio de resseguradoras que assumiu alguns dos riscos relativos à barragem. A corretora é a Aon.

O prejuízo para as seguradoras, segundo o site Estadão/Broadcast, pode chegar a 500 milhões de dólares, mas dos quais apenas 100 milhões devem ser realmente indemnizados pela indústria.

No caso da apólice de seguro de vida, como o valor é baixo, de cerca de 200 mil reais (cerca de 50 mil dólares) por pessoa, as indemnizações devem ser reforçadas pela apólice de responsabilidade civil (RC).

Em RC, a Vale tem apólice com cobertura de 400 milhões dólares para danos causados por barragens e mais 100 milhões de excesso contratado com a Allianz. O resseguro das seguradoras é no formato ‘intragrupo’. A corretora, neste caso, é a Willis.

Vale estima prejuízo entre 3,6 e 5,5 mil milhões de dólares

Segundo cálculos iniciais divulgados pelo Broadcast, o prejuízo total pode chegar a 4,5 mil milhões de dólares com a maior parte a suportar pela Vale, uma vez que o mercado de seguros impôs restrições depois da tragédia semelhante ocorrida em 2015 com a barragem Mariana, que causou 19 vítimas mortais, e cujo custo total ascendeu a 4 mil milhões de dólares, estando a maioria das indemnizações ainda por pagar.

Este valor da Brumadinho cabe no intervalo estimado pela própria Vale: entre 3,6 e 5,5, milhões de dólares a pagar nos próximos quatro anos. A empresa forneceu estimativas recentes sobre as necessidades financeiras para cobrir os prejuízos provocados pela queda da barragem e estas situam-se em 900 mil a 1,5 mil milhões de dólares ainda este ano, 1,5 a 2 mil milhões em 2020, 1 a 1,5 mil milhões no ano seguinte e 200 a 500 milhões em 2022, encerrando nessa altura as responsabilidades financeiras com o acidente.

O impacto destes prejuízos são relevantes, mas não dramáticos, para a empresa. Só para 2019 a Vale espera libertar fundos em cash flow entre 6,5 e 9,4 mil milhões e o EBITDA, resultados operacionais, deverão situar-se entre 10,8 e 12,9 mil milhões de dólares.

Neste momento, a Vale concordou pagar cerca de 107 Milhões de USD por danos morais coletivos e 186 mil dólares às famílias de cada uma das pessoas mortas no desabamento. No entanto, um repórter apurou que a vida de uma mulher de 51 anos terá sido valorizada em apenas 35 mil dólares em um pagamento único a favor dos filhos.

Barragem não estava na lista das 50 em risco de colapso

Cerca de 300 empregados da Vale estavam no prédio administrativo e no restaurante da Mina do Córrego do Feijão quando a barragem de resíduos do empreendimento se rompeu. A lama atingiu também o refeitório da Vale, que estava cheio de funcionários, estima-se 427, no momento do acidente.

Segundo a Vale, a Barragem I, Córrego do Feijão, que rompeu, estava em processo de descomissionamento, ou seja desativação. Antes tinha tido a finalidade de receber disposição de rejeitados provenientes da produção, mas atualmente já nem os recebia.

A barragem foi construída em 1976, pelo método de alteamento a montante, e foi adquirida pela Vale em 2001. Tinha 86 metros de altura e 720 metros de comprimento. Estima-se que em Minas Gerais existam mais de 400 barragens de rejeição deste tipo e que, delas, cerca de 50 apresentam riscos de colapso. A da Mina Córrego do Feijão nem fazia parte da lista de risco.

Só a Vale tem um total de 133 barragens de minério de ferro no país, sendo 105, localizadas em Minas Gerais. Além destas, tem 21 barragens no Pará e 7 no Mato Grosso do Sul.

A TUV SUD, auditora da estabilidade da barragem e que a tinha vistoriado em 2018, também deverá ser processada por danos ambientais e responsabilidade civil de empresa. No relatório da auditoria do ano passado, a consultora alemã havia demonstrado preocupações com a drenagem e a monitorização da barragem. Pelo seu lado a Vale afirma que seguiu todas as medidas de segurança requeridas na auditoria.