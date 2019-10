Fundação Ageas e AMI lançam #agirsemdesperdícioalimentar

A Fundação Ageas e a Fundação de Assistência Médica Internacional (AMI) lançaram a parceria #agirsemdesperdícioalimentar, um programa de educação alimentar para famílias carenciadas que pretende através da realização de workshops, capacitar os participantes para uma alimentação saudável, sem desperdício. Os workshops contam com a Vitamimos como parceiro de implementação.

O projeto das duas instituições pretende capacitar para a preparação de refeições económicas, saudáveis e completas e também contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares, com impacto positivo na saúde. O projeto pretende ainda transmitir princípios básicos de poupança nas compras e gestão do orçamento familiar, sensibilizar para a importância do planeamento das refeições, prevenir o desperdício, promover o reaproveitamento de “restos”; alertar para a importância de conservar corretamente os alimentos e promover uma alimentação adequada à Diabetes e à Hipertensão Arterial.

#agirsemdesperdícioalimentar está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns. Este programa de educação alimentar contribui para os objetivos ODS 1 (erradicar a pobreza), 2 (erradicar a fome) e 17 (parcerias para a implementação dos objetivos).

A Fundação Ageas, é parte do universo da seguradora Ageas e foi lançada em Portugal em 1998. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que tem por missão apoiar a comunidade, promovendo o voluntariado corporativo e a solidariedade social, bem como desenvolvendo programas com impacto social. A Fundação estruturou um modelo estratégico baseado na construção de um ecossistema de parcerias de longo prazo, em torno de 3 eixos: voluntariado corporativo, empreendedorismo e inovação social e projetos com impacto social sustentável.

A AMI foi fundada em 1984,e desde então a AMI já atuou em 82 países e conta com 15 equipamentos e respostas sociais em Portugal.