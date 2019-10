MDS junta NOS e Chubb para telemóveis e tablets

A MDS, multinacional portuguesa de consultoria de riscos e seguros, desenvolveu um novo seguro para os clientes da NOS que protege os seus telemóveis e tablets contra danos acidentais e roubos, quebras de ecrã ou derrame de líquidos, em Portugal e no estrangeiro. A empresa de telecomunicações dispõe de 4,8 milhões de clientes móveis.

O novo seguro de Danos e Roubo para os clientes da NOS foi criado em parceria com a seguradora norte-americana Chubb e permite segurar os equipamentos adquiridos na NOS desde 1,99 euros por mês. O seguro deverá ser subscrito no momento da compra do novo telemóvel, smartphone ou tablet, numa loja NOS ou na loja online, com oferta do primeiro mês, resultando num valor de cerca de 22 euros para o primeiro ano de seguro. Neste caso o prémio refere-se a um equipamento que custe até 70 euros e a franquia são 10 euros. No caso extremo o seguro para um aparelho de valor superior a 1500 euros tem um prémio mensal de cerca de 15 euros e uma franquia de 80 euros.

Mário Vinhas, administrador da MDS, afirma: “A MDS tem vindo a desenvolver a sua área de affinities, criando soluções de seguros inovadoras e customizadas para as empresas que pretendem disponibilizar produtos e serviços de valor acrescentado aos seus clientes. Este novo seguro desenvolvido para os clientes da NOS, em parceria com a Chubb, traduz a capacidade da MDS de oferecer soluções distintivas no mercado”, conclui Mário Vinhas.

Segundo a MDS o seguro “proporcionando uma poupança significativa para o cliente e rapidez de resposta em caso de sinistro”, acrescentando que o produto “garante reparação e substituição do equipamento, numa loja NOS, e cobertura a nível mundial contra situações de roubo, furto por ou com arrombamento, dano acidental, quebra de ecrã, derrame de líquidos e acessórios”.

A MDS é um grupo multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e consultoria de riscos, presente em mais de 100 países. É líder de mercado em Portugal entre as corretoras tendo um volume de negócios de 22 milhões de euros em 2018, é um dos maiores players no Brasil e está diretamente em Angola, Moçambique e Espanha, Malta e Suíça. Através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que integra cerca de 18 mil profissionais de seguros, responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas geografias e setores.

O grupo integra também a MDS RE, companhia especializada em resseguro presta serviços na Europa, América e África, e a RCG – Risk Consulting Group, uma referência na análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e enterprise risk management. Através da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), a MDS oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. A MDS atua também na área de gestão de benefícios e benefícios flexíveis, através das empresas brasileiras 838 Soluções e Ben’s e em Portugal com a Flexben.