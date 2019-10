Brokerslink faz parceria com a Swiss RE Corporate Solutions

A rede global de brokers Brokerslink anunciou um acordo estratégico com a Swiss Re Corporate Solutions para desenvolver uma plataforma de gestão de um programa de seguros dedicado para a sua rede.

A Brokerslink, cujo chairman é José Manuel Fonseca, CEO do grupo MDS, o corretor de seguros líder em Portugal, construiu uma nova plataforma de negócio, concebida pela Swiss Re Corporate Solutions, que vai permitir a toda a sua rede de brokers gerir e propor propostas estruturadas e programas a partir de uma única plataforma online.

Com este acordo, a Swiss Re Corporate Solutions torna-se num parceiro estratégico de negócios para a Brokerslink. Citado no comunicado, José Manuel Fonseca considera que a colaboração permitirá dotar a rede de brokers com uma solução que potencia vantagens competitivas.

Andreas Berger, CEO, Swiss Re Corporate Solutions, considera que este acordo assinala a vontade conjunta de usar a tecnologia para reconfigurar a indústria de seguros e aumentar a eficiência.

A rede Brokerslink envolve 18 mil profissionais do sector dos seguros. Fundada pela MDS, gere uma rede de brokers e speciality risk & consulting firms presente em cerca de 110 países.