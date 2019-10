Açoreana tem acordo com Associação Agrícola de S. Miguel

A Açoreana assinou um protocolo de seguros com a Associação Agrícola de S. Miguel, uma das maiores associações do país dedicadas à agricultura e pecuária, com cerca de 2.400 associados e presença em toda a ilha.

Este acordo é o “culminar de uma ligação de mais de 30 anos entre as duas entidades e disponibiliza uma oferta de proteção específica para esta área de atividade”, informa a Açoreana em comunicado.

Através deste protocolo, os associados da Associação Agrícola de S. Miguel passam a ter acesso a um pacote de seguros com condições especiais oferecidas pela companhia em saúde, vida, multirisco, automóvel, acidentes de trabalho e acidentes pessoais.

Para usufruírem das condições específicas basta apresentarem o cartão de sócio da Associação ao mediador ou em uma loja da Açoreana.

A Açoreana foi fundada no séc XIX e é hoje uma marca da Seguradoras Unidas, conta com 11 lojas e 80 Corretores e Agentes a operar na Região Autónoma dos Açores.