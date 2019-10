Ageas leva literacia financeira a 16 concelhos

A segunda edição projeto “Ori€nta-te”, promovido pela Fundação Ageas em parceria com as Mentes Empreendedoras, arrancou no dia 15 de outubro, na Escola Secundária de Carcavelos.

A edição deste ano vai chegar a 16 concelhos do país: Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, Espinho, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Covilhã e Fundão.

O objetivo desta iniciativa é sensibilizar os mais jovens para a necessidade da poupança, preparação para o futuro e uma gestão financeira informada.

Para o desenvolvimento de competências de forma prática, apelativa e consciente, os grupos participantes vão ter de responder a um desafio de forma criativa e aplicando os conhecimentos financeiros adquiridos ao longo do ano, através de workshops.

Os 10 melhores trabalhos terão acesso a um Bootcamp Ori€nta-te e destes, os 3 vencedores verão o seu esforço recompensado com prémios.

A primeira edição contou com a participação de cerca de 20 escolas de 7 municípios do distrito de Lisboa. Na fase de capacitação foram envolvidos 1.395 alunos, em 174 workshops. Foram submetidos a concurso trabalhos de 311 alunos, que abordaram temas como: despesas, receitas, orçamento familiar, poupança, obstáculos e estratégias para os ultrapassar.

A Fundação Ageas, lançada em Portugal em 1998, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que tem por missão apoiar a comunidade, promovendo o voluntariado corporativo e a solidariedade social, bem como desenvolvendo programas com impacto social.

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de Vida e Não Vida a milhões de Clientes Particulares e Empresas.