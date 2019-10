E de repente, chegamos ao Natal

Deu-nos a imagem do Pai Natal tal como hoje a conhecemos, e é das marcas que mais investe em comunicação todos os anos, para assinalar com magia o Natal. Este ano não foi exceção e a Coca-Cola é das primeiras marcas a lançar uma campanha para a quadra, no mercado brasileiro.

Num tom emocional, “Juntos a magia acontece” é o filme que celebra a união, amizade e as boas ações que nos fazem ver o mundo com outros olhos.