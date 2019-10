Prudential concretiza cisão da M&G plc

A Prudential plc, considerada a maior seguradora do Reino Unido, anunciou a conclusão do processo de cisão da M&G plc, cujas ações foram admitidas na bolsa de Londres. Esta operação tinha sido anunciada em março do ano passado, tendo resultado na criação de duas empresas cotadas em bolsa.

Os acionistas mantiveram as suas ações na Prudential e receberam também ações da M&G, refere o comunicado da Prudential.

Paul Manduca, chairman da Prudential, afirmou que a administração acredita que a cisão “vai ajudar as duas empresas a estarem mais alinhadas com os interesses dos seus clientes e acionistas”.

Com 20 milhões de clientes em todo o mundo a Prudential plc é a maior companhia de seguros do Reino Unido e está cotada em Londres, Hong Kong, Singapura e Nova Iorque. A M&G é uma empresa gestora de investimentos.