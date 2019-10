Blockchain chega aos seguros médicos com a Samsung

A Samsung, através da sua consultora de tecnologia Samsung SDS, deve iniciar este mês, na Coreia do Sul, um sistema de processamento de reembolsos médicos com base no blockchain.

O vice-presidente da Samsung SDS afirmou durante o Blockchain Seoul 2019 que seguradoras e instituições médicas participaram num teste piloto para validar o funcionamento do sistema.

O objetivo do projeto é simplificar todo o processo e a empresa acredita que a rede reduzirá a carga de trabalho nas instituições médicas, o tempo de espera para o processamento de solicitações e o custo do processamento destas solicitações até 70%.