MPM apresentou a nova solução cloud segELEVIA

Mais de 60 empresas da distribuição de seguros que assistiram à apresentação oficial do segELEVIA, a nova solução de gestão de carteira de seguros da MPM. Para a empresa “o segElevia é a resposta para a digitalização do setor de distribuição de seguros, sendo uma plataforma tecnológica na Cloud que reúne os frutos de anos de inovação e desenvolvimento e que vai além de uma solução de gestão convencional”.

João Veiga, Country Manager da MPM Software Portugal, descreve o segELEVIA como “uma plataforma desenvolvida de base para trabalhar na Cloud, que vai permitir reduzir de forma drástica os custos que os mediadores têm hoje para manter uma infraestrutura de rede e de servidores dentro da sua empresa”.

De acordo com João Veiga, esta nova plataforma “acaba com as limitações de acesso, permitindo que em qualquer momento, desde qualquer lugar e através de qualquer dispositivo, os utilizadores possam aceder à gestão e informação do negócio.”. Outro benefício muito importante que também foi realçado são as “…novas formas e formatos de integração de dados com as seguradoras, que são automatizadas e configuráveis”.

Nas apresentações efectuadas, a MPM mostrou também muitas das funcionalidades incorporadas de base no segELEVIA como CRM, Automatização de processos e workflows, e ainda a segAPP, a app móvel destinada aos clientes do mediador e que se integra com o segELEVIA.

A MPM, que desde 1990 desenvolve soluções de software destinadas à distribuição seguradora, é o parceiro tecnológico com uma “vasta presença em distribuidores de seguros da Península Ibérica, mantendo igualmente operações na América Latina e dando igualmente suporte a clientes em Inglaterra e África”, afirma a empresa.

A empresa presta diariamente suporte a mais de mil clientes e 20 mil utilizadores, e tem investido na integração de dados entre a mediação e as seguradoras e, em simultâneo, no desenvolvimento novas soluções para a distribuição de seguros. A empresa conta com um portfolio de soluções de gestão de carteira, CRM, BPM, BI, Tarificadores, Portais para Agentes e Clientes, bem como uma App para acesso dos clientes do mediador.