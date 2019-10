Seguradora EZZE inicia atividade no Brasil

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), autoridade reguladora brasileira, aprovou a entrada no mercado da EZZE seguros, uma nova seguradora que começa a operar com 30 milhões de reais e uma projeção de prémios de mil milhões, cerca de 210 milhões de euros.

Com 100% de capital brasileiro, a seguradora quer entrar no ranking das 20 maiores seguradoras nos próximos cinco anos. A ideia de criar esta seguradora nasceu há um ano por iniciativa de um grupo de executivos do setor dos seguros brasileiro.

Vai iniciar a sua atividade com o lançamento de produtos de seguro garantia com soluções customizadas para diferentes tipos de negócios. A estrutura acionista conta com 12 sócios e a EZZE e começou a emitir apólices na primeira semana de outubro.

Citado na imprensa brasileira, Richard Vinhosa, presidente da seguradora, afirmou que “a decisão de começar a operar no mercado a partir de seguro garantia deu-se em função do cenário de oportunidades que estão a acontecer, tais como licitações públicas que envolvem grandes riscos, nas quais essa modalidade de linhas financeiras tem uma boa procura e uma tendência de aceleração”.