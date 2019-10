Vem aí o NOW – Marketing in times of distraction

“NOW – Marketing in times of Distraction” é o tema do próximo Congresso Nacional de Marketing, organizado pela APPM e que se realiza dia 27 de novembro, na Universidade Nova SBE, em Lisboa.

Com a missão de valorizar o marketing e os seus profissionais, o congresso pretende levar a uma reflexão sobre a forma como o avanço da tecnologia está a impactar a sociedade, transformando a nossa forma de pensar, de socializar e impactando o próprio marketing.

Questões como se a tecnologia está a condicionar a nossa capacidade de reflexão e de concentração ou se a nossa attention span se está a alterar, serão alguns dos temas analisados pelos profissionais que integram os diferentes painéis do congresso.

Pode conhecer todo o programa aqui.