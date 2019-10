AIDA reuniu em Lisboa sobre a tempestade tecnológica

Como a tecnologia está a mudar a interação com os clientes foi o mote da 8ª conferência da AIDA (Associação Internacional de Direito dos Seguros) que reuniu em Lisboa 230 profissionais dos seguros e do direito, académicos e reguladores de 30 países. ECOseguros foi media partner do evento.

A conferência, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, no início de outubro, abordou o impacto da tecnologia em todos os aspetos do negócio dos seguros e resseguros. Jorge Magalhães Correia, chairman e CEO da Fidelidade, e um dos keynote speakers, considerou que apesar de o sucesso das empresas poder ser alcançado através da tecnologia, o sucesso duradouro sempre dependerá, em última análise, de clientes e funcionários felizes.

Outra keynote speaker Julia Unkel, líder da área de seguros da PwC na Alemanha, apresentou uma visão detalhada de como a inovação e a tecnologia estão a mudar drasticamente a interação do cliente com todos os serviços de seguros.

Nos dois dias de trabalhos foram abordados temas como o impacto e risco dos ciberataques, a aplicação da Diretiva de Distribuição dos Seguros, os desafios colocados pela inteligência artificial e pelos veículos autónomos e o impacto do Brexit.

Christian Felderer, presidente da AIDA Europa, considerou que “a resposta muito positiva à nossa conferência demonstra a relevância das novas tendências impulsionadas pela tecnologia para os advogados de seguros”. A presidente da AIDA Portugal, Margarida Lima Rego, manifestou a sua satisfação pela secção portuguesa ter contribuído para o sucesso geral da conferência.

A 9ª edição da conferência da AIDA terá lugar em Zurique nos dias 17 e 18 de setembro de 2020.