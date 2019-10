APROSE condena “más práticas na distribuição de seguros”

A Aprose – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, que representa os profissionais de distribuição de seguros independentes de seguradoras, emitiu um comunicado a respeito de “um caso de um seguro de Vida contratado junto de uma instituição de crédito, colocado na seguradora do mesmo grupo bancário, que não cobre uma doença mortal”.

A associação, liderada por David Pereira, refere-se a “notícias vindas a público, nomeadamente através do canal de televisão TVI e TVI24 emitido em no passado dia 22 de outubro, em que se retratou o caso de um seguro de Vida contratado junto de uma instituição de crédito” concluindo a Aprose que ”não pode deixar de se demarcar veementemente da forma, método e procedimentos tornados públicos em relação ao canal de distribuição de seguros que foi especificamente utilizado na venda, comercialização e contratação da apólice que quebrou as legitimas expectativas do casal tomador do seguro, conexionado com a concessão do crédito à habitação através do mesmo banco”.

O comunicado da Aprose afirma que este caso “reforça a importância do papel vital e absolutamente crucial desenvolvido e desempenhado pelos agentes e corretores de seguros, designadamente os em si filiados, na contratação de apólices de seguros, onde a informação, esclarecimento, consultoria, assessoria e aconselhamento sobre produtos disponibilizados por uma multiplicidade de seguradores constitui a essência da profissão”, conclui.