Ageas ataca causa principal dos sinistros de multiriscos

Os sinistros no ramo multiriscos na Ageas custam cerca de 13 milhões de euros por ano. O grupo, com as marcas Ocidental e Ageas, detém uma carteira volumosa de habitação e a principal causa dos sinistros multiriscos são fugas de água. Fonte próxima ao grupo fala mesmo em que cerca de 45% do total de indemnizações pagas resultam dessa origem.

A situação justificou que o grupo Ageas criasse uma empresa especialmente dedicada a este assunto. Inspirado numa empresa belga, lançou a Ageas Repara e quer dar resposta a cerca de 10 mil queixas de segurados por ano.

Pedro Mota Ribeiro, managing director da nova empresa, enquadra a sua criação na estratégia Connect 21 que está em curso no grupo e trata o segmento das habitações com especial interesse. “A origem de uma fuga de água pode tornar-se uma situação difícil de detetar”, explica Mota Ribeiro, “precisamos diagnosticar se as fugas estão nos sistemas de água fria, água quente, esgotos ou aquecimento central das casas dos segurados e, ao localizar exatamente o ponto de rutura, poupamos tempo e custos de reparação”.

José Gomes, CEO Não Vida, Agentes e Corretores do Grupo Ageas Portugal refere que a empresa pretende proporcionar “uma experiência ao Cliente que, para além de identificar o problema e o demonstrar, explica a intervenção de diagnóstico a todo o sistema de água e aconselha sobre a prevenção” acrescentando que “este é um serviço personalizado e de excelência para pesquisa de fugas por danos de água e a identificação de prevenção para mitigar futuras ocorrências”.

Além da deteção da origem da fuga de água, o serviço inclui ainda uma observação preventiva, alertando o Cliente para situações que podem vir a ser problemáticas no futuro e tudo é relatado num Relatório detalhado que é entregue ao Cliente contendo um conjunto de recomendações.

A empresa utiliza tecnologia inovadora de medição de humidade, de termografia, de inspeção vídeo e acústica, para além de testes de fumo e gás que realçam situações não visíveis, sendo o trabalho executado de forma ‘limpa’ sem destruição e sem agravamento dos danos existentes.

A Ageas Repara iniciou os serviços na região da grande Lisboa e destina-se a todos os clientes da Ageas Seguros e Ocidental com ocorrências de danos por água na apólice de Multiriscos. No prazo de um ano, a empresa prevê expandir-se para outras geografias assim como desenvolver um leque de serviços focados na assistência técnica para o produto Casa e Comércio.